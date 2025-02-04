Квартиру на проспекте Маркса в Омске подожгла двухлетняя девочка

Квартиру на Маркса в Омске подожгла двухлетняя девочка. Пожар произошел сегодня в 11:37 в жилой пятиэтажке. Детали происшествия рассказали в прокуратуре Омской области.
В момент ЧП в квартире находились две сестры. Хозяйка квартиры оставила двухлетнюю дочку на присмотр старшей, 13-летней девочки, а сама отлучилась в магазин. Малышка нашла кипятильник в одном из шкафов на кухне и включила его в розетку. Старшая сестра успела вывести ребенка и спастись сама.
Состояние девочек оценивается как удовлетворительное. Как сообщили в прокуратуре Омской области, мать девочек ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе и за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.