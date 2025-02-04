Квартиру на проспекте Маркса в Омске подожгла двухлетняя девочка

В момент ЧП в квартире находились две сестры. Хозяйка квартиры оставила двухлетнюю дочку на присмотр старшей, 13-летней девочки, а сама отлучилась в магазин. Малышка нашла кипятильник в одном из шкафов на кухне и включила его в розетку. Старшая сестра успела вывести ребенка и спастись сама.