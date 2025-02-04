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Квартиру на проспекте Маркса в Омске подожгла двухлетняя девочка

Малышка осталась под присмотром 13-летней сестры.

Источник: пресс-служба прокуратуры Омской области

Квартиру на Маркса в Омске подожгла двухлетняя девочка. Пожар произошел сегодня в 11:37 в жилой пятиэтажке. Детали происшествия рассказали в прокуратуре Омской области.

В момент ЧП в квартире находились две сестры. Хозяйка квартиры оставила двухлетнюю дочку на присмотр старшей, 13-летней девочки, а сама отлучилась в магазин. Малышка нашла кипятильник в одном из шкафов на кухне и включила его в розетку. Старшая сестра успела вывести ребенка и спастись сама.

Состояние девочек оценивается как удовлетворительное. Как сообщили в прокуратуре Омской области, мать девочек ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе и за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

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