Верховный Суд Башкирии вынес приговор членам банды, избивавшей и похищавшей людей

— В одном из случаев они похитили потерпевшего на его же автомобиле. Опасаясь за свою жизнь, 12 граждан, в том числе трое несовершеннолетних передавали фигурантам уголовного дела деньги, телефоны, банковские карты, паспорта и документы на автомобили. Общая сумма полученного имущества составила свыше 700 тысяч рублей. В банду они вовлекли двоих знакомых, а также для совершения некоторых преступлений привлекали еще троих человек, — сообщает СК и прокуратура.