Верховный Суд Башкирии вынес приговор членам банды, избивавшей и похищавшей людей

Верховный Суд Башкирии вынес приговор членам уфимской банды, избивавшей и похищавшей людей. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
С августа по октябрь 2020 года двое ранее судимых братьев создали вооруженную банду, чтобы совершать разбои, вымогать деньги и похищать людей. В качестве жертв злоумышленники выбирали тех, кто, по их мнению, причастен к продаже наркотиков. Они полагали, что те не станут обращаться в правоохранительные органы.
Применяя насилие и угрожая огнестрелом, участники группировки требовали от потерпевших деньги. В нескольких случаях они вывозили жертв в безлюдное место или квартиру, где удерживали до тех пор, пока их требования не соглашались выполнить.
Осужденные похищали у потерпевших мобильные и другие ценности, а также паспорта, чтобы потом сдать похищенное в ломбард от их имени.
— В одном из случаев они похитили потерпевшего на его же автомобиле. Опасаясь за свою жизнь, 12 граждан, в том числе трое несовершеннолетних передавали фигурантам уголовного дела деньги, телефоны, банковские карты, паспорта и документы на автомобили. Общая сумма полученного имущества составила свыше 700 тысяч рублей. В банду они вовлекли двоих знакомых, а также для совершения некоторых преступлений привлекали еще троих человек, — сообщает СК и прокуратура.
Оперативники СК и МВД задержали членов преступной банды в октябре 2020 года, когда они похитили двоих уфимцев и вымогали у них 400 тыс. рублей. Двое обвиняемых частично признали вину, остальные ее отрицают. Расследование дела продолжается.
В группировку входили семь человек от 22 до 35 лет. Против них в зависимости от роли в преступлениях возбуждены уголовные дела о создании и участии в вооруженной банде, похищении человека, грабеже, разбое, вымогательстве, угоне авто и похищении документов.
Лидерам банды Верховный Суд Башкирии назначил по 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год, а их сообщникам — от 8 до 11 лет в колониях общего, строгого и особого режимов. Приговор еще не вступил в законную силу.
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