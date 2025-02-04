«Я не думала, что до такого дойдёт»: бабушка погибшего первоклассника из Черняховска рассказала о проблемах в семье

О проблемах в семье вспомнила и знакомая матери погибшего первоклассника: «Она [мать мальчика] рассказывала, что Дима (имя изменено) болел, температура поднялась высокая. Потом сказала, что он, мол, упал и голову себе разбил. Это было как раз накануне исчезновения. Теперь я понимаю, что это её сожитель с пацаном так расправился, а она его выгораживала».