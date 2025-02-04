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«Я не думала, что до такого дойдёт»: бабушка погибшего первоклассника из Черняховска рассказала о проблемах в семье

По словам женщины, агрессивный отчим неоднократно бил мальчика.

Агрессивный отчим погибшего в Черняховске мальчика запугал всю семью. Об этом бабушка убитого первоклассника рассказала «Комсомольской правде».

«Он запугал всех, они все его очень боялись. Но чтобы убить ребёнка… Я не думала, что до такого дойдёт», — поделилась пожилая женщина. В семье также воспитывалась 11-летняя девочка. Сейчас она находится у бабушки, так как родной отец не интересуется жизнью детей. «После развода как отрезало», — уточнила собеседница.

О проблемах в семье вспомнила и знакомая матери погибшего первоклассника: «Она [мать мальчика] рассказывала, что Дима (имя изменено) болел, температура поднялась высокая. Потом сказала, что он, мол, упал и голову себе разбил. Это было как раз накануне исчезновения. Теперь я понимаю, что это её сожитель с пацаном так расправился, а она его выгораживала».

Родители пропавшего в Черняховске мальчика сознались в его убийстве. Полиция задержала его отчима. Следователи показали, как искали тело ребёнка на болотах.