«Я не думала, что до такого дойдёт»: бабушка погибшего первоклассника из Черняховска рассказала о проблемах в семье

Агрессивный отчим погибшего в Черняховске мальчика запугал всю семью. Об этом бабушка убитого первоклассника рассказала «Комсомольской правде».
«Он запугал всех, они все его очень боялись. Но чтобы убить ребёнка… Я не думала, что до такого дойдёт», — поделилась пожилая женщина. В семье также воспитывалась 11-летняя девочка. Сейчас она находится у бабушки, так как родной отец не интересуется жизнью детей. «После развода как отрезало», — уточнила собеседница.
О проблемах в семье вспомнила и знакомая матери погибшего первоклассника: «Она [мать мальчика] рассказывала, что Дима (имя изменено) болел, температура поднялась высокая. Потом сказала, что он, мол, упал и голову себе разбил. Это было как раз накануне исчезновения. Теперь я понимаю, что это её сожитель с пацаном так расправился, а она его выгораживала».
Родители пропавшего в Черняховске мальчика сознались в его убийстве. Полиция задержала его отчима. Следователи показали, как искали тело ребёнка на болотах.