Генпрокуратура направила в суд экстремистское дело блогера Беспалова

МИНСК. 4 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело в отношении создателя признанного экстремистским формированием Telegram-канала «Мая краіна Беларусь» Сергея Беспалова, сообщил начальник управления информации ведомства Дмитрий Брылев.
Следственным комитетом Беларуси было расследовано дело в отношении Беспалова в рамках специального производства. Ему предъявлено обвинение по девяти статьям Уголовного кодекса, в числе которых заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, организация массовых беспорядков и другие.
«Дело в отношении Беспалова направлено в Верховный суд для определения подсудности», — сообщил Брылев.
По его словам, ему инкриминированы ряд тяжких преступлений экстремистской направленности, в том числе против государства.
«Согласно материалам дела, обвиняемый вступил в заговор с целью захвата власти в стране неконституционным путем», — сказал начальник управления.
Он сообщил, что Беспалов с мая 2020 года, находясь на территории Беларуси, а после 2 июля 2020-го — за ее пределами (преимущественно в Литве, Чехии, Украине и Польше) в составе организованной группы участников такого заговора обеспечил размещение на подконтрольном ему Telegram-канале «Мая краiна Беларусь» публикации, фото, видео с призывами участвовать в массовых беспорядках, погромах, поджогах и вооруженном сопротивлении властям.
Также Беспалов посредством своих пабликов, которые были признаны в Беларуси экстремистскими, призывал к совершению актов терроризма на территории страны.
При этом Брылев подчеркнул, что преступные действия Беспалова привели к тяжким последствиям, в результате чего государству был причинен ущерб в сумме свыше 30,9 миллиона рублей.