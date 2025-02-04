Генпрокуратура направила в суд экстремистское дело блогера Беспалова

Он сообщил, что Беспалов с мая 2020 года, находясь на территории Беларуси, а после 2 июля 2020-го — за ее пределами (преимущественно в Литве, Чехии, Украине и Польше) в составе организованной группы участников такого заговора обеспечил размещение на подконтрольном ему Telegram-канале «Мая краiна Беларусь» публикации, фото, видео с призывами участвовать в массовых беспорядках, погромах, поджогах и вооруженном сопротивлении властям.