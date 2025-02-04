Священника из Челябинской области отправили в колонию за пост во «ВКонтакте»

По версии челябинского ФСБ, подсудимый разместил в октябре 2023 года на своей странице во «ВКонтакте» комментарии, содержащие признаки оправдания терроризма. И при этом осознавал публичный характер своих действий. По данным СМИ, речь идёт о священнике одного из храмов Челябинска.