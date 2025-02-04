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Священника из Челябинской области отправили в колонию за пост во «ВКонтакте»

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга осудил жителя Челябинской области по статье об оправдании терроризма. Южноуральского священника обвинили в этом преступлении из-за поста в социальной сети. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Источник: пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

Перед военным судом предстал 42-летний житель Челябинской области. Приговор вынесли по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

По версии челябинского ФСБ, подсудимый разместил в октябре 2023 года на своей странице во «ВКонтакте» комментарии, содержащие признаки оправдания терроризма. И при этом осознавал публичный характер своих действий. По данным СМИ, речь идёт о священнике одного из храмов Челябинска.

— Судебной инстанцией он приговорён к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-коммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», на срок три года, — сообщила официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.