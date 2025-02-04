В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

«Четвертого февраля участники ликвидации ЧС продолжают очищать побережье Анапы. <…> На закрепленных за муниципалитетами территориях нефтепродукты на береговой полосе у воды подтвердили команды Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого районов и Краснодара», — говорится в релизе.
Новые выбросы на каждом участке убирают в первую очередь.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239», на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212».
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Кроме того, 10 января произошел новый выброс мазута из трещины в корме «Волгонефти-239», остающейся на мели в районе порта Тамань. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе 24 января также объявили режим ЧС федерального уровня.