Россиянка, попавшая в ДТП на байке в Таиланде, умерла в больнице

По информации SHOT, 40-летняя Анастасия Шемчук умерла 1 февраля. Перед этим врачи сделали несколько исследований, которые показали, что её мозг мёртв. После этого женщину отключили от аппаратов жизнеобеспечения.
Анастасия прилетела на Пхукет из Подмосковья вместе с мужем и 14-летним сыном. 20 января она вместе с подростком поехала на скутере смотреть окрестности и влетела в «мазду» на трассе в районе Равай. Ей экстренно искали доноров крови, на призыв откликнулись десятки людей, но спасти женщину не удалось.