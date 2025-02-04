Россиянка, попавшая в ДТП на байке в Таиланде, умерла в больнице

Анастасия прилетела на Пхукет из Подмосковья вместе с мужем и 14-летним сыном. 20 января она вместе с подростком поехала на скутере смотреть окрестности и влетела в «мазду» на трассе в районе Равай. Ей экстренно искали доноров крови, на призыв откликнулись десятки людей, но спасти женщину не удалось.