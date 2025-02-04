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Россиянка, попавшая в ДТП на байке в Таиланде, умерла в больнице

Врачи около двух недель боролись за её жизнь и искали доноров крови.

Источник: РИА "Новости"

По информации SHOT, 40-летняя Анастасия Шемчук умерла 1 февраля. Перед этим врачи сделали несколько исследований, которые показали, что её мозг мёртв. После этого женщину отключили от аппаратов жизнеобеспечения.

Анастасия прилетела на Пхукет из Подмосковья вместе с мужем и 14-летним сыном. 20 января она вместе с подростком поехала на скутере смотреть окрестности и влетела в «мазду» на трассе в районе Равай. Ей экстренно искали доноров крови, на призыв откликнулись десятки людей, но спасти женщину не удалось.