В России поезд сбил стадо краснокнижных антилоп

Дзерен — один из двух представителей антилоп, обитающих в России, и один из немногих видов диких копытных Евразии, сохранивших обширный ареал. Дзерен входит в Красную книгу России. В 2010 году сообщалось, что из Монголии в Забайкалье мигрировали 40 тысяч степных антилоп-дзеренов, повредив 6 км инженерно-оградительных сооружений на российско-монгольской границе.