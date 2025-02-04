В России поезд сбил стадо краснокнижных антилоп

«Забайкальская железная дорога проводит служебное расследование в связи со случаем наезда поезда на стадо антилоп-дзеренов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время расследования будет дана оценка действиям локомотивной бригады. Также организован дополнительный инструктаж локомотивных бригад по вопросу появления диких животных у железнодорожных путей.
Также подчеркивается, что Забайкальская железная дорога обратится в Даурский заповедник и Минприроды Забайкалья об оперативном обмене информацией о маршрутах миграции дзеренов.
В социальных сетях ранее появилось видео, на котором поезд наезжает на стадо дзеренов и не останавливается.
Дзерен — один из двух представителей антилоп, обитающих в России, и один из немногих видов диких копытных Евразии, сохранивших обширный ареал. Дзерен входит в Красную книгу России. В 2010 году сообщалось, что из Монголии в Забайкалье мигрировали 40 тысяч степных антилоп-дзеренов, повредив 6 км инженерно-оградительных сооружений на российско-монгольской границе.