Челябинские водители стали чаще сбивать пешеходов

Помните, что сейчас зима. Солнце садится достаточно рано. В тёмное время суток видимость на улицах городов существенно снижается. Даже на хорошо освещённых дорогах бывает непросто разглядеть идущего вдалеке человека, что уж говорить о трассах вне городов, где фонарей немного. Чтобы сделать себя заметнее во тьме, прикрепите к верхней одежде световозвращающий элемент — яркую ленту или значок. Это позволит водителям увидеть вас с большего расстояния и заранее остановиться.