Челябинские водители стали чаще сбивать пешеходов

Ежедневно под колёса машин попадают два человека — с начала года полицией зафиксирован 71 случай наезда водителей на пешеходов. Шесть человек погибли. 66 граждан отделались травмами разной степени тяжести.
Большинство ДТП с участием пешеходов произошло в тёмное время суток. При этом, как отмечает ГАИ, ни один из пострадавших и погибших пешеходов не носил на одежде световозвращающие элементы.
Помните, что сейчас зима. Солнце садится достаточно рано. В тёмное время суток видимость на улицах городов существенно снижается. Даже на хорошо освещённых дорогах бывает непросто разглядеть идущего вдалеке человека, что уж говорить о трассах вне городов, где фонарей немного. Чтобы сделать себя заметнее во тьме, прикрепите к верхней одежде световозвращающий элемент — яркую ленту или значок. Это позволит водителям увидеть вас с большего расстояния и заранее остановиться.