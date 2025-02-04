У школы в Швеции произошла стрельба

«Мы слышали несколько выстрелов снаружи», — говорится в текстовом сообщении одного из учеников школы, которое приводит Aftonbladet.
«Информация о насильственных действиях в Эребру очень серьезна. Полиция находится на месте, операция идет полным ходом. Правительство находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий», — заявил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер, передает STV.
Город Эребру, где расположен образовательный центр для взрослых Risbergska, расположен примерно в 200 километрах к западу от Стокгольма. Как отмечает DN, в школе обучается около 2 тыс. человек. Здание эвакуировали.