У школы в Швеции произошла стрельба

У здания школы для взрослых Risbergska в шведском городе Эребру как минимум пять человек пострадали после стрельбы. Полиция прибыла на место происшествия. Детали произошедшего пока не уточняются. Шведские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что нападавший покончил с собой.