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Мальчик из Черняховска, которого убил отчим, с 13 декабря не ходил в школу

Из учебного учреждения в полицию заявлений не поступало.

Полицейские установили, что 7-летний мальчик, жестоко избитый до смерти своим отчимом, не посещал занятия в школе Черняховска с 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

При этом известно, что мать ребенка сообщила учителям, что он болеет.

Сообщений из учебного учреждения в полицию также не поступало.

В МВД отметили, что на учете семья не состояла и не состоит. Каких-либо сообщений и заявлений в полицию не поступало ни от соседей, ни от матери о противоправных действиях ее супруга.