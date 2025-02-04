Мальчик из Черняховска, которого убил отчим, с 13 декабря не ходил в школу

Полицейские установили, что 7-летний мальчик, жестоко избитый до смерти своим отчимом, не посещал занятия в школе Черняховска с 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
При этом известно, что мать ребенка сообщила учителям, что он болеет.
Сообщений из учебного учреждения в полицию также не поступало.
В МВД отметили, что на учете семья не состояла и не состоит. Каких-либо сообщений и заявлений в полицию не поступало ни от соседей, ни от матери о противоправных действиях ее супруга.