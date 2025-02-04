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Суд прекратил производство по делу об убийстве 17-летней давности в Братске

В 2008 году трое мужчин убили своего знакомого.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске прекратили уголовного дело об убийстве, которое произошло 17 лет назад. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на пресс-службу Братского городского суда.

— В 2008 году трое мужчин пришли в гости к своему знакомому, якобы хотели выпить, однако их целью было не это. Они убили сибиряка, а его тело упаковали в мешки, привязали к аккумулятору и сбросили с моста в реку Ангару, — рассказывают в агентстве.

Виновных не удавалось найти долгие годы, а когда их все-таки задержали, то обвинение смягчили. Сейчас из-за истечения срока давности уголовное преследование прекратили. Однако постановление еще не вступило в законную силу, а значит, есть время его обжаловать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 12-летний школьник поругался с одноклассником, началась потасовка. Педагог хотела отвести дебошира к директору, но тот ее ударил в лицо.