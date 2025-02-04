Суд прекратил производство по делу об убийстве 17-летней давности в Братске

— В 2008 году трое мужчин пришли в гости к своему знакомому, якобы хотели выпить, однако их целью было не это. Они убили сибиряка, а его тело упаковали в мешки, привязали к аккумулятору и сбросили с моста в реку Ангару, — рассказывают в агентстве.