В смертельном ДТП на Обводном канале пострадал основатель бренда одежды

Напомним, 27-летний водитель Hyundai Solaris наехал на находившегося на проезжей части 62-летнего мужчину. Последний вышел из своей машины Volkswagen Passat, припаркованной из-за технической неисправности. После Hyundai врезался в Volkswagen и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении BMW Х6 под управлением 57-летнего водителя.