Самарский фонд капремонта пострадал от мошенничества на 5,5 млн рублей

Следствие установило, что с 2020-го по 2021 годы руководитель подрядной организации заключил с региональным оператором 11 контрактов на ремонт кровли многоквартирных домов в Тольятти, Отрадном, Новокуйбышевске, Нефтегорске и поселке Мирный. После этого глава компании получил авансовые платежи на общую сумму свыше 5,5 млн руб., но не исполнил взятые на себя обязательства, а средства похитил.