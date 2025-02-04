В Воронежской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов

На станции Копанище в Воронежской области произошел сход двух вагонов грузового поезда. ЧП произошло в воскресенье, 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Лискинской транспортной прокуратуры.
Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов после инцидента не было. Предварительной причиной ЧП стало нарушение правил погрузки. Сейчас специалисты устанавливают размер ущерба.
Также Лискинская транспортная прокуратура проверит, соблюдалось ли законодательство безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.