Пробка в 20 км собралась на М-4 в Ростовской области после смертельного ДТП

По данным ведомства, ДТП случилось около 11:30. Предварительно, водитель Volvo не выдержал безопасную скорость и столкнулся с большегрузом Scania, после чего врезался в автомобиль DAF с прицепом. Далее DAF столкнулся с двигающимся впереди автомобилем Scania с прицепом.