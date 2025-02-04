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Пробка в 20 км собралась на М-4 в Ростовской области после смертельного ДТП

Смертельное ДТП с участием четырех большегрузов произошло на М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Внушительная пробка собралась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после столкновения четырех большегрузов. Детали аварии сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП случилось около 11:30. Предварительно, водитель Volvo не выдержал безопасную скорость и столкнулся с большегрузом Scania, после чего врезался в автомобиль DAF с прицепом. Далее DAF столкнулся с двигающимся впереди автомобилем Scania с прицепом.

— В аварии погиб водитель Volvo. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранители, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Добавим, после 16 часов затор из-за ДТП составляет уже 20 км. Машины стоят в сторону Каменска-Шахтинского, встречная полоса свободна.