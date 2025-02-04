Две девочки пострадали в страшном ДТП под Омском

Авария, в которой пострадали две девочки 11-ти и 14-ти лет, случилась во вторник, 4 февраля на автомобильной дороге Седельниково-Ельничное. По данным пресс-службы полиции, на дороге столкнулись «Тойота» и «Лада Гранта».