Две девочки пострадали в страшном ДТП под Омском

Авария, в которой пострадали две девочки 11-ти и 14-ти лет, случилась во вторник, 4 февраля на автомобильной дороге Седельниково-Ельничное. По данным пресс-службы полиции, на дороге столкнулись «Тойота» и «Лада Гранта».
За помощью медицинских работников в результате дорожно-транспортного происшествия были вынуждены обратиться сразу несколько человек. В аварии пострадал 67-летний водитель иномарки, его 67-летняя пассажирка и две несовершеннолетние пассажирки отечественного автомобиля: 11-летняя и 14-летняя девочки.
Сейчас проводится дальнейшая проверка, которая должна помочь установить причины и обстоятельства этой аварии.
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