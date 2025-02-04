Стендапер Слава Комиссаренко теперь и в террористическом списке КГБ

МИНСК 4 фев — Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси обновил печень лиц, причастных к террористической деятельности, в частности, в него внесен популярный комик-стендапер Вячеслав Комиссаренко.
В конце 2023 года Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к шести годам лишения свободы за публичное оскорбление президента. После вступления приговора в законную силу комик попал в экстремистский список, который ведет МВД.
Теперь он внесен и в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, составлением которого занимается КГБ. Основанием для этого так же явилось вступление в силу обвинительного приговора в отношении стендапера.
Комиссаренко судили по ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении президента), ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента) Уголовного кодекса.
Комик родился в Минске в 1985 году. В 2008-м он уехал в Россию, где выступал на различных телеканалах в качестве стендап-комика. В 2022 году он покинул РФ и перебрался сначала на Украину, затем в Турцию, а позже — в Чехию.
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