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Стендапер Слава Комиссаренко теперь и в террористическом списке КГБ

В Беларуси комик заочно приговорен к шести годам лишения свободы за оскорбление президента.

Источник: Social media page of slavakomissarenko

МИНСК 4 фев — Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси обновил печень лиц, причастных к террористической деятельности, в частности, в него внесен популярный комик-стендапер Вячеслав Комиссаренко.

В конце 2023 года Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к шести годам лишения свободы за публичное оскорбление президента. После вступления приговора в законную силу комик попал в экстремистский список, который ведет МВД.

Теперь он внесен и в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, составлением которого занимается КГБ. Основанием для этого так же явилось вступление в силу обвинительного приговора в отношении стендапера.

Комиссаренко судили по ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении президента), ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента) Уголовного кодекса.

Комик родился в Минске в 1985 году. В 2008-м он уехал в Россию, где выступал на различных телеканалах в качестве стендап-комика. В 2022 году он покинул РФ и перебрался сначала на Украину, затем в Турцию, а позже — в Чехию.

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