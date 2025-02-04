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Фургон сгорел на трассе в Мангистау

В Мангистау на трассе сгорел фургон, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Lada пишет, что происшествие с горением фургона произошло у села Жетыбай.

«Информация о пожаре поступила 3 февраля в 21:32. На распространившемся в социальных сетях видео водитель из последних сил пытается потушить уже почти сгоревший автомобиль. На место выехали 10 огнеборцев на трех единицах спецтехники. Тентованный фургон “Газель” 3302, 2012 года выпуска, сгорел полностью. На автомобиле был установлен 130-литровый баллон».ДЧС Мангистауской области.

В ведомстве добавили, что пострадавших нет.

Причины инцидента выясняются.

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