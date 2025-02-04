В Омске за двое суток поступило два сообщения о ложном минировании СОШ № 142

В Омске родители сообщили о повторной эвакуации сотрудников и учеников средней школы № 142, которая расположена в Октябрьском округе. Пост об этом появился в паблике «Инцидент Омск».
Обеспокоенные родители сообщили, что у школы стоят полицейские машины, а в здание прошли кинолог с собакой.
«Из школы № 142 срочно эвакуировали учеников и сотрудников после поступления сообщения о возможном минировании. На место прибыли две полицейские машины и кинолог с собакой для проверки территории», — рассказали очевидцы.
Как пояснили в полиции изданию NGS55.RU, оба вызова оказались ложными, и после проверки помещений школьники приступили к занятиям. В здании не было обнаружено посторонних предметов или опасных веществ.
Ранее мы сообщали, что по вине родителей 9-классник не был допущен к итоговой аттестации.