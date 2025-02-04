Пять несовершеннолетних пострадали в авариях в Иркутской области за сутки

— Примерно в это же время, в поселке Чунском, 17-летний парень на автомобиле ВАЗ, не имея прав и навыков вождения, перевозя с собой сверстника, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в электроопору. Несовершеннолетних доставили в больницу, — отметили в ведомстве.