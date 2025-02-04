Пять несовершеннолетних пострадали в авариях в Иркутской области за сутки

В Иркутской области за сутки в четырех дорожно-транспортных происшествиях пострадали пять детей. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, первая авария произошла 3 февраля 2025 около 10:00. Водитель «Тойоты Калдины» врезался в «Тойоту Висту», в салоне которой сидел четырехлетний ребенок. Малыш пострадал, ему понадобилась помощь медиков.
Прокуратура контролирует проверку. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
Спустя час на улице Розы Люксембург в Иркутске 30-летний мужчина за рулем «Мазды Титан» сбил 17-летнюю девушку. Она сильно ударилась, ей также понадобилась помощь. А около 21:00 в поселке Малая Топка Иркутского района 17-летний парень попал под колеса «Тойоты Ипсум», которая ехала на красный сигнал светофора. Оба пострадавших переходили дорогу по «зебре» в момент ДТП.
Всем пострадавшим оказали медпомощь. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
— Примерно в это же время, в поселке Чунском, 17-летний парень на автомобиле ВАЗ, не имея прав и навыков вождения, перевозя с собой сверстника, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в электроопору. Несовершеннолетних доставили в больницу, — отметили в ведомстве.
Прокуратура региона поставила на контроль ход и результаты проверки, организованной госавтоинспекторами. При наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что автомобиль с четырьмя сибиряками провалился под лед в Бурятии.