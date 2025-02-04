В Калининграде возник стихийный мемориал в память об убитом мальчике

По данным следствия, 42-летний мужчина вечером 1 февраля в отсутствие супруги избил ребенка. Утром 2 февраля, обнаружив, что мальчик мертв, он спрятал тело, убедил жену сообщить об исчезновении сына в правоохранительные органы и затем сам создавал видимость активного поиска пасынка.