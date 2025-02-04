Нарушителей с уловом на 6,5 млн рублей поймали в Ростовской области

За сутки в Ростовской области задержали двоих нарушителей с солидным уловом рыбы. Общий ущерб составил около 6,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.
Незаконный вылов зафиксировали в Неклиновском районе, на береговой полосе Таганрогского залива.
— У злоумышленников изъяли маломерное плавсредство, автомобиль повышенной проходимости, 50 метров запрещенных сетей и рыбу частиковых видов: леща, пиленгаса, судака, тарань, сазана, карася, — прокомментировали в ПУ ФСБ России по Ростовской области.
Сейчас проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.