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Раненного при атаке на школьный автобус водителя перевезли в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. Водитель школьного автобуса в Запорожской области, получивший ранения в результате утреннего обстрела со стороны боевиков ВСУ, экстренно направлен в Симферополь для получения высокотехнологичной помощи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

«Водителя автобуса экстренно отправили в областную клиническую больницу в Симферополь, он получил серьезные ранения в результате взрыва управляемого БПЛА и нуждается в высокотехнологичной помощи», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, пятеро ребят, получивших осколочные ранения, остаются на стационарном наблюдении под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. Также со всеми детьми поработали психологи. Дети напуганы, но в целом их состояние оценивается как удовлетворительное, добавил губернатор и заверил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Во вторник украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В момент атаки в автобусе находились 20 школьников и двое сопровождающих. Водитель получил осколочные ранения грудной клетки, глаза и ожоги лица. Пятерых детей доставили в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

СК