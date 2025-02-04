Три нарколаборатории за сутки ликвидировали в Казахстане

«Подозреваемые задержаны. Это двое мужчин и одна женщина. Установлено, что они шесть месяцев занимались культивацией. Каждый из них изготовил по 50 килограммов наркотиков», — сообщил зампредседателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.