«Дом гомельских пенсионеров дважды забрасывали “коктейлями Молотова”. СК завел уголовное дело против шестерых “спортиков”

Эти «спортики» работали на организованную группу наркоторговцев Scorpion. Сначала на дело пошел 26-летний житель Гомеля, который был в долгах и кредитах и искал подработку. В мессенджере ему скинули адрес частного дома и схрон, где находились предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств. Ночью 29 июня мужчина, будучи нетрезвым, бросил в окно дома три «коктейля Молотова». В комнате, где спал 63-летний хозяин дома, начался пожар, который в итоге тушили всей семьей. Хозяин дома с ожогами оказался в больнице. Его жена, дочь и внучка не пострадали.