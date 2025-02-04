«Дом гомельских пенсионеров дважды забрасывали “коктейлями Молотова”. СК завел уголовное дело против шестерых “спортиков”

Коллекторы наркоторговцев, их еще называют «спортиками», летом 2024 года терроризировали семью гомельского пенсионера. Правоохранители взяли под стражу и завели уголовное дело на шестерых человек, сообщает управление Следственного комитета по Гомельской области.
Эти «спортики» работали на организованную группу наркоторговцев Scorpion. Сначала на дело пошел 26-летний житель Гомеля, который был в долгах и кредитах и искал подработку. В мессенджере ему скинули адрес частного дома и схрон, где находились предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств. Ночью 29 июня мужчина, будучи нетрезвым, бросил в окно дома три «коктейля Молотова». В комнате, где спал 63-летний хозяин дома, начался пожар, который в итоге тушили всей семьей. Хозяин дома с ожогами оказался в больнице. Его жена, дочь и внучка не пострадали.
Поджигатель получил от куратора вознаграждение значительно меньше обещанного и еще одно задания — поджечь продуктовый магазин и изъять из тайника крупную закладку альфа-PVP для дальнейшего сбыта. Закладку мужчина забрал, а магазин поджечь не успел, был арестован.
Через несколько дней в этом же доме снова вспыхнул пожар. Второй раз по заданию наркошопа «коктейли Молотова» в дом метнул 43-летний курьер из Могилевской области. Загорелось окно и двор. Но пламя не разгорелось и само погасло. В ту ночь в доме ночевали пенсионерка с дочерью и внучкой.
Ночью 10 июля к этому же дому приехали еще трое поджигателей, уже жителей Калинковичей 23-х, 21-го и 19 лет. Перед тем, как пойти на дело, мужчины потренировались в бросках «коктейлей Молотова» в лесу. Старший планировал снять все на видео, но заметив у дома оперативников, сбежал. Его приятелей задержали на месте.
По уголовному делу проходит еще один завербованный 39-летний работник наркомаркета из Гомеля, который должен был поджечь магазин, но дверь, облитая розжигом, огню не поддалась. А вот «карьера» трафаретчика оказалась у мужчины немного успешнее: за вечер мужчина нанес рекламные надписи наркомаркета на десятки гомельских объектов.
«Наркошоп методично натравливал “спортиков” на пожилую супружескую пару. Кураторы искали исполнителей на поджог дома и торговых объектов, которые, по их мнению, принадлежали супругам», — отметили в СК.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий все «спортики» были задержаны и заключены под стражу. По уголовному делу проведен комплекс следственных действий.
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