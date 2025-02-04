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В корпусе упавшего борта AZAL нашли сквозные повреждения

АСТАНА, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты обнаружили в ходе первоначального осмотра корпуса упавшего самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау многочисленные отверстия, а также посторонние металлические объекты, проводится их экспертиза. Об этом говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном Минтрансом Казахстана.

Источник: Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

«Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму», — говорится в отчете.

В нем отмечается, что также найден ряд «посторонних металлических объектов», приводятся их фото. «Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы», — говорится в отчете.