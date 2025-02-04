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Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа борта AZAL

Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров AZAL с наземными службами.

Источник: МЧС Республики Казахстан

АСТАНА, 4 фев — РИА Новости. Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа потерпевшего крушение борта AZAL с наземными службами.

«Представлены фрагменты из выписки разных временных интервалов радиообмена», — говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.

Далее публикуются подробные переговоры экипажа и наземных служб. В 5.20 утра звучит сообщение «Самолёт теряет управление».

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.