Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет «был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление». В Кремле заявили, что, когда самолет пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного, город, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения. Президент России Владимир Путин во время разговора с Алиевым принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве России.