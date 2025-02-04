Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Доклад состоит из 53 страниц. В нем содержатся предварительные результаты расследования авиакатастрофы, произошедшей утром 25 декабря с самолетом Embraer 190. Борт летел из Баку в Грозный. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян.
Впервые проблемы у экипажа возникли в 5:13:31 по местному времени — произошел удар и сработала звуковая сигнализация отключения автопилота.
Затем моментально упало давление в третьей гидросистеме, уровень жидкости в ней снизился до 0%. Положение рулей управления (ELEVATOR, AILERON, RUDDER) зафиксировалось в нулевом положении и осталось в нем до конца полета.
«Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму», — говорится в отчете.
Комиссия выявила повреждения гидравлических систем, вероятно, вызванные внешними объектами, проникшими в компоненты самолета. Следствием данных повреждений будет потеря гидравлической жидкости/давления, говорится в отчете. Также были обнаружены повреждения электрической проводки управления привода стабилизатора, вероятно, вызванные внешними объектами. «Следствием данных повреждений будет неработоспособность первого и второго канала триммирования по углу тангажа», — говорится в отчете.
Характер и происхождение сквозных повреждений будут определены специальными исследованиями и экспертизами.
В отчете также приводятся расшифровка разговоров пилотов с диспетчерами, данные об аэропортах и погоде.
Комиссия дала рекомендацию провести оценку рисков выполнения полетов в регионы, где регистрируются потери сигнала GPS.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет «был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление». В Кремле заявили, что, когда самолет пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного, город, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения. Президент России Владимир Путин во время разговора с Алиевым принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве России.
Российский СК назначил экспертизу работы ПВО и авиадиспетчеров по делу об авиакатастрофе.
AZAL прекратила полеты из Баку в 11 российских городов после авиакатастрофы.