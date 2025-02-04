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Врач новосибирской поликлиники скончался на рабочем месте

Он внезапно потерял сознание.

Источник: Комсомольская правда

4 февраля один из сотрудников ГБУЗ Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 22» скончался прямо на рабочем месте.

— Формируется комиссия по расследованию несчастного случая со смертельным исходом, выясняются обстоятельства и причины происшедшего, проводится осмотр места происшествия, опрос очевидцев и работодателя, — сообщила Государственная инспекция труда в Новосибирской области.

В публикации подчеркнули, что сначала врач-статистик потерял сознание, ему незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада выполнила необходимые реанимационные мероприятия, но спасти человека не удалось.

Как сообщала КП-Новосибирск, недавно во время обеда скончался сотрудник новосибирского аграрного университета.

несчастный случай