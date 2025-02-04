Перекрытие Морской набережной сняли после обследования подозрительного предмета

Петербуржцы заметили крайне подозрительный сверток, лежащий у остановки на улице Морская набережная в Василеостровском районе. Из-за этого движение по улице перекрыли на некоторое время, а на место вызвали полицейских. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу.