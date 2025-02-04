Перекрытие Морской набережной сняли после обследования подозрительного предмета

Петербуржцы заметили крайне подозрительный сверток, лежащий у остановки на улице Морская набережная в Василеостровском районе. Из-за этого движение по улице перекрыли на некоторое время, а на место вызвали полицейских. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу.
— Обнаруженный на Морской набережной в Санкт-Петербурге подозрительный предмет оказался двумя задними фонарями от прицепа, обмотанными изолентой, — рассказали о подозрительной находке в ведомстве.
На место прибыли взрывотехники ОМОН «Бастион» Росгвардии. Они осмотрели обмотанный изолентой сверток, а после подтвердили, что он не представляет какой-либо опасности для петербуржцев.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о хулиганах, которые изуродовали стену недавно отреставрированного дома Дубровича. За это им грозит штраф до трех миллионов рублей или срок в колонии.