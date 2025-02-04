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В уфимском Инорсе нашли труп мужчины

В Уфе жители Инорса обнаружили мертвого мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 4 февраля, в Калининском районе Уфы обнаружили мертвого мужчину. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Инцидент произошел возле дома № 15 на улице Набережная Моторостроителей в микрорайоне Инорс. На место ЧП были вызваны специалисты экстренных служб.

В настоящее время сотрудники следственного управления СК России по республике выясняют все обстоятельства трагедии, проводится процессуальная проверка.

— По предварительным данным, криминального характера смерти не установлено, — заявили в Следкоме.

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