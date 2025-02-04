В микрорайоне Входной в Омске автобус насмерть сбил 22-летнего юношу

Смертельное ДТП с автобусом произошло сегодня в 19:20 в поселке Входной. Молодой человек попал под автобус на улице Челябинской. Спасти 22-летнего парня не удалось.
По предварительным данным, водитель ПАЗа сбил молодого человека, который переходил дорогу в неустановленном месте. В момент ДТП в салоне автобуса находились пять пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.
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