Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В микрорайоне Входной в Омске автобус насмерть сбил 22-летнего юношу

Парень переходил дорогу в неустановленном месте.

Смертельное ДТП с автобусом произошло сегодня в 19:20 в поселке Входной. Молодой человек попал под автобус на улице Челябинской. Спасти 22-летнего парня не удалось.

По предварительным данным, водитель ПАЗа сбил молодого человека, который переходил дорогу в неустановленном месте. В момент ДТП в салоне автобуса находились пять пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.

Ранее мы писали, что в Омске большегруз «Донгфенг» смял легковушку.