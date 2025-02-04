Разлив мазута в Черном море: последние новости на 4 февраля 2025 года

Роспотребнадзор провел более 1 тыс. исследований рыбной продукции Черного моря, и несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено. Также продолжается контроль за безопасностью питьевой воды, воздуха и почвы в зонах разлива нефтепродуктов. Роспотребнадзор проведет научно-исследовательскую работу для оценки рисков для здоровья человека после разлива нефтепродуктов в Черном море.