Разлив мазута в Черном море: последние новости на 4 февраля 2025 года

Роспотребнадзор не выявил несоответствий нормативам выловленной в Черном море рыбы
Роспотребнадзор провел более 1 тыс. исследований рыбной продукции Черного моря, и несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено. Также продолжается контроль за безопасностью питьевой воды, воздуха и почвы в зонах разлива нефтепродуктов. Роспотребнадзор проведет научно-исследовательскую работу для оценки рисков для здоровья человека после разлива нефтепродуктов в Черном море.
В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
На 12 участках побережья Анапы выявлены повторные выбросы мазута. Оперативные группы продолжают очистку побережья. Мониторинг акватории Черного моря в районе заказника «Большой Утриш» не выявил загрязнений нефтепродуктами.
Волонтеры, ликвидирующие последствия ЧС в Черном море, получат допподдержку
Волонтеры, ликвидирующие последствия разлива нефтепродуктов в Черном море, получат дополнительную помощь. Для всех добровольцев предусмотрены условия проживания, питания, инвентаря и средств защиты. Работы будут регламентированы через платформу «Добро.рф» и штабы #МЫВМЕСТЕ. Волонтеры обязаны пройти регистрацию на платформе для безопасности и компенсаций в экстренных ситуациях.
В Томске намерены создать технологию для очистки дна Черного моря от мазута
Биологи ТГУ и компания «Южморгеология» разрабатывают новую технологию очистки Черного моря от мазута с использованием роботизированных беспилотников, работающих на глубине до 100 м. Разработка займет не менее года.