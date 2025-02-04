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Разлив мазута в Черном море: последние новости на 4 февраля 2025 года

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Как ликвидируют последствия разлива мазута, читайте в дайджесте Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Роспотребнадзор не выявил несоответствий нормативам выловленной в Черном море рыбы

Роспотребнадзор провел более 1 тыс. исследований рыбной продукции Черного моря, и несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено. Также продолжается контроль за безопасностью питьевой воды, воздуха и почвы в зонах разлива нефтепродуктов. Роспотребнадзор проведет научно-исследовательскую работу для оценки рисков для здоровья человека после разлива нефтепродуктов в Черном море.

В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

На 12 участках побережья Анапы выявлены повторные выбросы мазута. Оперативные группы продолжают очистку побережья. Мониторинг акватории Черного моря в районе заказника «Большой Утриш» не выявил загрязнений нефтепродуктами.

Волонтеры, ликвидирующие последствия ЧС в Черном море, получат допподдержку

Волонтеры, ликвидирующие последствия разлива нефтепродуктов в Черном море, получат дополнительную помощь. Для всех добровольцев предусмотрены условия проживания, питания, инвентаря и средств защиты. Работы будут регламентированы через платформу «Добро.рф» и штабы #МЫВМЕСТЕ. Волонтеры обязаны пройти регистрацию на платформе для безопасности и компенсаций в экстренных ситуациях.

В Томске намерены создать технологию для очистки дна Черного моря от мазута

Биологи ТГУ и компания «Южморгеология» разрабатывают новую технологию очистки Черного моря от мазута с использованием роботизированных беспилотников, работающих на глубине до 100 м. Разработка займет не менее года.

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