Подозреваемый в убийстве мальчика под Калининградом дал показания

О пропаже семилетнего сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. По данным следствия, мать знала о преступлении и покрывала мужа.