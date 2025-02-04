Подозреваемый в убийстве мальчика под Калининградом дал показания

КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Отчим, которого подозревают в убийстве семилетнего мальчика в Черняховске под Калининградом, дал признательные показания и рассказал, что избил мальчика за отказ выполнять физические упражнения, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
О пропаже семилетнего сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. По данным следствия, мать знала о преступлении и покрывала мужа.
«Следователями и следователями-криминалистами регионального управления Следственного комитета завершен допрос подозреваемого, с ним проведена проверка показаний на месте. Мужчина дал признательные показания, в ходе допроса он сообщил следствию, что избил ребенка из-за того, что тот якобы отказывался выполнять физические упражнения. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.
Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинские и биологические.
Расследование уголовного дела продолжается, создана следственная группа, в состав которой вошли опытнейшие следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета.
Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в отсутствие супруги дома избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска.
По данным регионального СУСК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.