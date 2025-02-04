Жителя Уфы, укравшего скульптуру мальчика из арт-объекта, задержали

В Уфе задержали мужчину, укравшего скульптуру. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Недавно в отдел полиции № 7 от горожан поступило сообщение о том, что на проспекте Октября пропала статуя мальчика — часть арт-объекта «Многодетная семья». На место инцидента выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские опросили возможных очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. Стражи правопорядка установили мужчину, укравшего скульптуры. Им оказался 54-летний местный житель.
Злоумышленник во всем сознался и заявил, что сожалеет о случившемся. Он пояснил, что возвращался домой пьяный и решил поправить одну из статуй, которая, как ему казалось, стояла неровно. Но вот на место фигуру установить не получилось, и, испугавшись, уфимец унес ее в ближайший двор, где бросил около дома.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — заявили в МВД.
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