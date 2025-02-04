Жителя Уфы, укравшего скульптуру мальчика из арт-объекта, задержали

Злоумышленник во всем сознался и заявил, что сожалеет о случившемся. Он пояснил, что возвращался домой пьяный и решил поправить одну из статуй, которая, как ему казалось, стояла неровно. Но вот на место фигуру установить не получилось, и, испугавшись, уфимец унес ее в ближайший двор, где бросил около дома.