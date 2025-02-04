Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Федотову

«Суд постановил избрать Федотовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — огласил решение судья.
В ходе заседания она заявила, что скрываться от следствия не намерена.
СК России возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении Федотовой 3 февраля.
По данным следствия, она с учетом остатка бюджетных средств решила привлечь для нужд региона кредиты в размере 12 миллиардов рублей по ставкам выше 6% годовых. Действия были совершены в нарушение требований долговой политики области, которая предусматривает возможность привлечения госзайма или коммерческих кредитов по более низким ставкам.