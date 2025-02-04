Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Федотову

По данным следствия, она с учетом остатка бюджетных средств решила привлечь для нужд региона кредиты в размере 12 миллиардов рублей по ставкам выше 6% годовых. Действия были совершены в нарушение требований долговой политики области, которая предусматривает возможность привлечения госзайма или коммерческих кредитов по более низким ставкам.