В Ростовской области в ДТП пострадал водитель иномарки

В Ростовской области в автомобильной аварии пострадал водитель иномарки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Авария произошла 4 февраля около 12:40 на трассе «Ростов-Ставрополь».
По предварительной информации ведомства, водитель за рулем «Ауди» решил обогнать другую иномарку — «Киа Соренто». Он не справился с управлением и врезался в другую легковушку. От сильного удара «Киа Соренто» отлетела в сторону «Соллерса».
— В результате ДТП водитель автомобиля «Киа Соренто» получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.