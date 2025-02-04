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В Ростовской области в ДТП пострадал водитель иномарки

На трассе «Ростов-Ставрополь» столкнулись два автомобиля, есть пострадавший.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в автомобильной аварии пострадал водитель иномарки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Авария произошла 4 февраля около 12:40 на трассе «Ростов-Ставрополь».

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем «Ауди» решил обогнать другую иномарку — «Киа Соренто». Он не справился с управлением и врезался в другую легковушку. От сильного удара «Киа Соренто» отлетела в сторону «Соллерса».

— В результате ДТП водитель автомобиля «Киа Соренто» получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.