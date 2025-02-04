При стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек

«В результате инцидента погибли около десяти человек», — говорится в заявлении.
Полиция устанавливает личности жертв трагедии. Общее число пострадавших пока неизвестно. Ранее правоохранители сообщали о пяти раненых.
По данным телеканала SVT, инцидент произошел во вторник днем в школе Campus Risbergska, там проходят обучение взрослые. Газета Expressen со ссылкой на источники писала, что преступник, устроивший стрельбу, покончил с собой.
На месте работают спасатели и скорая помощь. Жителям рекомендовали оставаться дома и держаться подальше от района школы.