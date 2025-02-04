КГБ Беларуси включило в список террористов стендап-комика Комиссаренко

Суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, он находится в розыске, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным по ряду статей уголовного кодекса, среди которых оскорбление и клевета в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (здесь все подробности).