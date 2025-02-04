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КГБ Беларуси включило в список террористов стендап-комика Комиссаренко

Стендап-комик Слава Комиссаренко внесен в список и лиц, причастных к террористической деятельности в Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

В перечень лиц, причастных к террористической деятельности в Беларуси, внесен стендап-комик Слава Комиссаренко, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал «КГБ Республики Беларусь». Основание для включения — вступление в силу приговора Минского городского суда «о признании виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

Суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, он находится в розыске, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным по ряду статей уголовного кодекса, среди которых оскорбление и клевета в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (здесь все подробности).

МВД Беларуси в январе 2025 года включило Комиссаренко в список лиц, причастных к экстремистской деятельности.

Мы писали, что СК завел уголовное дело против шестерых «спортиков»: «Дом гомельских пенсионеров дважды забрасывали “коктейлями Молотова” (здесь все подробности).