Подозреваемый в убийстве своего пасынка в Черняховске дал показания

Кроме этого, мужчина рассказал и показал следователям, что спрятал тело ребенка в спортивной сумке и пытался утопить ее в воде. В результате судебно-медицинской экспертизы специалисты установили, что мальчик мог умереть от закрытой черепно-мозговой травмы. Отчиму в ближайшее время предъявят обвинение.