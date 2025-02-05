В Самаре директор муниципального предприятия получал взятку каждый месяц

В Самаре директору муниципального предприятия каждый месяц давали денежное вознаграждение. Теперь его будут судить за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«В 2023 году руководитель жилищно-эксплуатационного предприятия получал ежемесячно от предпринимателя 20 тысяч рублей за предоставление в аренду помещения, которое находится на праве хозяйственного ведения и состоит на балансе муниципального предприятия», — рассказали в пресс-службе.
При это договор аренды не заключался, а деньги не вносились на баланс муниципального предприятия. Директор МП «Универсалбыт» успел получить 220 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело расследовано и направлено в Октябрьский районный суд.