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В Самаре директор муниципального предприятия получал взятку каждый месяц

В Самаре будут судить директора МП, который получал ежемесячно от предпринимателя 20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре директору муниципального предприятия каждый месяц давали денежное вознаграждение. Теперь его будут судить за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В 2023 году руководитель жилищно-эксплуатационного предприятия получал ежемесячно от предпринимателя 20 тысяч рублей за предоставление в аренду помещения, которое находится на праве хозяйственного ведения и состоит на балансе муниципального предприятия», — рассказали в пресс-службе.

При это договор аренды не заключался, а деньги не вносились на баланс муниципального предприятия. Директор МП «Универсалбыт» успел получить 220 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело расследовано и направлено в Октябрьский районный суд.