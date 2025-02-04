В Пермском крае за полчаса подожгли отделение почты и банк

— Поджигатель почты облил дверь и окно отделения из бутылки с жидкостью для розжига, поджег бумажку, прислонил ее к облитой поверхности, но пламя не вспыхнуло, — говорит «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией. В итоге подгорела только табличка «режим работы». Это было в 20.52. Спустя полчаса, примерно 21.30, тоже из бутылки из-под розжига пытались поджечь отделение банка, но у поджигателя также ничего не вышло. Огонь потушил охранник. Сейчас на месте работают полицейские, сотрудники Росгвардии и ФСБ.