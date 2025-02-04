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Жительница Карелии умерла от удара током, принимая душ с телефоном

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 фев — РИА Новости. Жительница Карелии скончалась от удара током, когда принимала душ с включенным в сеть на зарядку мобильным телефоном, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Источник: © РИА Новости

«Следователями СО по городу Кондопоге организована доследственная проверка по факту обнаружения тела местной жительницы, 1993 г.р., в квартире одного из жилых домов населенного пункта», — сообщает пресс-служба.

Установлено, что вечером 3 февраля женщина принимала душ в своей квартире, используя в это время сотовый телефон, подключенный для зарядки к электросети. Из-за попадания воды на электроприбор пострадавшая получила удар током.

«От полученной электротравмы гибель потерпевшей наступила на месте происшествия», — добавили в пресс-службе управления.

несчастный случай
СК