Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор оценит последствия разлива мазута в Черном море

В Роспотребнадзоре инициировали работу по оценке негативного воздействия разлива мазута в Черном море на здоровье населения. Для этого создан научный консорциум. В него вошли представители ведущих исследовательских организаций, университетов и институтов. Возглавляет сообщество Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора.

Источник: Александр Черных, Коммерсантъ

Экспертам предстоит определить химический состав загрязненного грунта и воды, а также оценить уровень их безопасности. Они также должны будут выявить, какие вещества появляются в воздухе из-за разлитого мазута. В задачи консорциума также входит изучение трансформации компонентов мазута в морской воде и в песке.

«Одной из целей исследования является обоснование перечней маркерных показателей для контроля санитарного состояния зон массового отдыха на пляжах черноморского побережья», — дополнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря, в результате чего «Волгонефть-239» затонул. Всего оба судна перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

экология
Роспотребнадзор