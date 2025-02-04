Роспотребнадзор оценит последствия разлива мазута в Черном море

Экспертам предстоит определить химический состав загрязненного грунта и воды, а также оценить уровень их безопасности. Они также должны будут выявить, какие вещества появляются в воздухе из-за разлитого мазута. В задачи консорциума также входит изучение трансформации компонентов мазута в морской воде и в песке.