Жильцы дома в российском городе пожаловались на замерзшую канализацию

По словам собственницы одной из квартир, на протяжении недели в доме отсутствовала вода, при этом управляющая компания не справлялась и не справляется с заявками. «У нас не было неделю воды, с УК вызывали слесаря — он ничего не мог сделать несколько дней, затем соседка вызвала частного мастера — вода пошла. А когда мы залезли под дом, увидели такую картину — все застыло», — посетовала женщина. Она добавила, что износ дома, признанного аварийным в 2020 году, составляет 60 процентов. Расселить жильцов должны были до 2025 года, однако соответствующую дату отложили.