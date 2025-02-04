На западе Москвы произошла стрельба

По предварительным данным, с места происшествия на Кастанаевской улице в районе Фили-Давыдково скрылся черный Mercedes без номеров, был объявлен план «Перехват», передает агентство городских новостей «Москва».Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что двое неизвестных посадили мужчину в машину, а затем уехали.