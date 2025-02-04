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На западе Москвы произошла стрельба

Неизвестные устроили стрельбу на западе Москвы, а затем скрылись на автомобиле, их ищут, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел недалеко от Филевского парка, уточнили там.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, с места происшествия на Кастанаевской улице в районе Фили-Давыдково скрылся черный Mercedes без номеров, был объявлен план «Перехват», передает агентство городских новостей «Москва».Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что двое неизвестных посадили мужчину в машину, а затем уехали.

По данным телеграм-канала Shot, по предварительной информации, мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия, в сторону автомобиля Hyundai, а затем уехал, причиной мог стать дорожный конфликт. Канал уточняет, что план «Перехват» объявлен в Западном административном округе столицы и соседних районах.

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