Рабочий украл у пенсионерки ювелирные украшения на полмиллиона рублей

До этого сообщалось, что в Петербурге неизвестные вынесли деньги из квартиры мужчины, пока тот лечился. Местный житель лежал в больнице, вернувшись в свою квартиру, он заметил, что неизвестный взломал сейф и похитил из него $40 тыс. (более четырех млн рублей). Обнаружив, что денег нет, мужчина обратился в полицию.