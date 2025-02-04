Комбайнер угнал джип у бывшего директора, чтобы съездить к родственникам

Мужчина рассказал, что взял ключи от авто в кабинете начальника, он решил съездить в гости к родственникам в соседнюю деревню, но не справился с управлением и врезался в забор. Вернувшись на территорию организации, подозреваемый оставил автомобиль на прежнем месте и надеялся, что следы ДТП обнаружат не скоро.