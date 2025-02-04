Премьер Швеции назвал массовую стрельбу у школы страшнейшей в истории страны

«Это событие потрясло наше общество до глубины души. То, о чем, возможно, с ужасом читали про другие страны, но что, как думали, никогда не произойдет в Швеции», — прокомментировал министр юстиции Гуннар Стрёммер, который также утверждает, что это «самый страшный случай массовой стрельбы», произошедший в стране.